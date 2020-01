Vuçiq: Me marrëveshjen për linjën ajrore Prishtinë-Beograd, evituam njohjen e Kosovës

Vuçiq ka thënë se me këtë marrëveshje është evituar njohja e pavarësisë së Kosovës.

Për shkak se operator do të jetë kompania gjermane, Vuçiq ka thënë se në këtë mënyrë është evituar njohja e Kosovës si shtet.

“Air Serbia do duhej të nënshkruante të gjitha dokumentet me shtetin e Kosovës. Do të duhej të bënte marrëveshje me aeroportin Adem Jashari, por edhe me Kosovën si shtet, do duhej ta pranonim se hapësira ajrore nuk është nën kontrollin tonë. Për këtë ne kërkuam dhe luftuam që ta involvojmë KFOR-in, ta kemi një ndërmjetës që me rezolutën e OKB-së është përgjegjës për atë hapësirë” , ka theksuar presidenti serb.

Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës sot ka nënshkruar një marrëveshje me aviokompaninë gjermane Lutfhansa, për të hapur linjën ajrore Prishtinë–Beograd.

Kjo marrëveshje u nënshkrua me ndërmjetësimin amerikan./Lajmi.net/