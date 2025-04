Vuçiq: Me Macron s’ndajmë mendime të njëjta për Kosovën, por po afrohemi gjithnjë e më shumë Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, pas takimit me presidentin e Francës Emmanuel Macron, ka thënë se nuk ndan me të mendime të njëjta sa i përket Kosovës. Vu֛çiq thotë se Franca e ka njohur Kosovën, por shton se qëndrimet e Serbisë dhe Francës po bëhen më të ngjashme. Vuçiq ka falënderuar presidentin francez Macron për…