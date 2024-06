Vuçiq: Me Kurtin s’u takova, ai ose s’deshi ose s’guxoi – pyeteni atë Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, tha për mediat në Bruksel se gjatë rundit të dialogut të nivelit të lartë, ai nuk është takuar me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, pavarësisht se një takim i tillë ishte paralajmëruar nga Bashkimi Evropian. “Nuk ka pasur takim me Kurtin sepse Kurti nuk ka dashur apo nuk ka guxuar…