Vuçiq mbledh Këshillin e Sigurisë të shtunën, pritet të diskutohet për Kosovën Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka caktuar mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për të shtunën në orën 08:00. “Novosti” raporton se ky organ do të takohet menjëherë pas takimit të kreut të shtetit me emisarin e BE-së për dialogun, Miroslav Lajçak, por edhe me këshilltarët e Berlinit dhe Parisit, Jens Plotner dhe Emmanuel Bonn.…