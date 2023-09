Vuçiq kthen sytë kah Rusia pas ngjarjeve të djeshme, ia thërret në takim ambasadorin Presidenti serb, Aleksander Vuçiq do të takohet sot me ambasadorin e Rusisë, Aleksandar Bocan Harçenko. Takimi i tij me Harçenkon vjen pas zhvillimeve dramatike të djeshme në veri të Kosovës ku nga një sulm terrorist të kryer nga persona kryesisht të nacionalitetit serbë, mbeti i vrarë një polic dhe tre sulmues, shkruan lajmi.net. Sipas raportimeve…