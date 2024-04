Vuçiq: Kam biseduar me Macronin për Kosovën, shpjeguam qëndrimin tonë dhe ai na kuptoi Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka folur para mediave në Paris, duke thënë se takimi i djeshëm me presidentin francez Macron ka zgjatur tre orë dhe se është biseduar edhe për situatën në Kosovë dhe rajon. “Atë që bëra mbrëmë, pak njerëz do ta bënin. Sepse unë jam një veteran politik, që nuk mendon për…