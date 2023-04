Vuçiq i ankohet ambasadorit amerikan Hill për situatën në Veri Presidenti i Serbisë, Aleksander Vuçiq, ka pasur një takim me ambasadorin amerikan në Beograd, Christopher Hill, të cilit i është ankuar për situatën në veri të Kosovës. “E njoftova ambasadorin Hill me situatën dhe sfidat gjithnjë e më të vështira me të cilat përballet populli ynë në Kosovë dhe përsërita shqetësimin tim për sulmet e…