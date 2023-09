Vuçiq hedh poshtë pretendimet e medias boshnjake: Radoiçiqi s’është i plagosur, ndodhet në Serbi

“Milan Radojiçiq nuk u fsheh dhe as nuk u turpërua për rolin e tij. Ai me siguri do t’i përgjigjet ftesës së autoriteteve kompetente të Serbisë. Jam i bindur se do të dëgjohet, është në territorin e Serbisë qendrore. Ai nuk është i plagosur, ai është një njeri që e konsideron veten luftëtar të lirisë, nuk ka hequr dorë nga shokët dhe nuk do të heqë dorë, por ka gjëra dhe pyetje që do të duhet t’i përgjigjet”, ka propaganduar Vuçiq.