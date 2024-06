Vuçiq flet pas Kuvendit ‘panserb’ thotë se ditë të vështira janë para Serbisë, e përmend edhe Kosovën Presidenti i Serbisë, Aleksander Vucic, pas takimit që ka pasur sot me të sanksionuarin e SHBA-së Millora Dodik, ka vazhduar avazin e tij të vjetër, duke thënë se Serbia aktualisht është duke u ballafaquar me ditë të vështira e duke pretenduar se paqja është interes kyç i serbëve. Vuçiq ka folur për dialogun me Kosovën,…