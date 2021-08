Vuçiq: Është e pakëndshme të flasësh me Kurtin, por më e lehtë

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, në intervistën e fundit ka thënë se Serbia do të ecë përpara dhe do të bëjë ëndrra realitet, shkruan Tanjug, transmeton lajmi.net.

Aleksandar Vuçiq u tha qytetarëve se ata duhet t’i shikojnë rezultatet dhe se Serbia do të nxitojë përpara.

I pyetur se cili ishte mesazhi i tij për qytetarët, Vuçiç tha në emisionin “ilirilica” se nuk do të ketë dhunë të pandëshkuar në Serbi.

Vuçiq tha se nuk ndihej rehat me Albin Kurtin, por se ishte më e lehtë të fliste në Bruksel në Kuadër të dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës.

“Ai (Kurti) nuk dëshiron të flasë për të ardhmen, nuk është i interesuar për këtë. Ai nuk flet. Ështëe pakëndshme të flasësh me të, por edhe më e lehtë”, tha Vuçiq i i ftuar në Happy TV.

Presidenti i Serbisë tha se Serbia do të ishte në piedestalin fitues, pavarësisht përpjekjeve për të parandaluar që kjo të ndodhë.

“Serbia ka një vend në krye, kur të ndryshojmë qëndrimin ndaj vetes, do të ndryshojmë gjithçka, nuk ka kthim mbrapa në të kaluarën,” tha Vuçiq.

Presidenti serb foli edhe për “Ballkanin e Hapur”, duke e vlerësuar këtë nismë.

“Nisma për Ballkanin e Hapur është një ide fantastike, që do të thotë se ne nuk duhet të dëgjojmë në asnjë moment, të marrim vendime vetë dhe të respektojmë fqinjët tanë, shqiptarët dhe boshnjakët, tha Vuçiq.

“Ne kurrë nuk do të nxitojmë përsëri dhe t’i kërkojmë që të bashkohen me atë nismë, nëse dëshironi, do ta bëni, dhe nëse jo, nuk do të bëni. Të gjithë e dinë që bashkëpunimi i ndërsjellë është më i miri. Ata që nuk duan të bashkohen do të kenë mundësi të shohin rezultatet tona, veçanërisht kur ata u shpjegojnë qytetarëve të tyre pse kanë kufij ”, tha Vuçiq si i ftuar në Happy TV. /Lajmi.net/