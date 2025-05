Vuçiq e konfirmon se do të marrë pjesë në Samitin e Komunitetit Politik më 16 maj në Tiranë Presidenti serb Aleksandar Vuçiq do të përfaqësojë vendin e tij në samitin e Komunitetit Politik Europian që do të mbahet më 16 maj në Tiranë. Për këtë samit, ai ishte pyetur nga gazetarët gjatë vizitës së presidentit të Këshillit Europian, Antonio Costa, në Beograd se a pret kritika për vizitën e tij në Moskë dhe…