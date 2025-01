Vuçiq e fillon vitin me provokime ndaj Kosovës, Kroacisë dhe Bosnjës Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq ka nisur vitin e ri 2025 me provokime në adresë të Kosovës, Kroacisë dhe Bosnje dhe Hercegovinës. “Mesazhi im për qendrat e pushtetit në Zagreb, Sarajevë dhe Prishtinë: Gëzuar Vitin e Ri dhe shpresoj kot, nuk do ta ndërroni qeverinë në Serbi”, ka thënë ai në Instagram. Vuçiq ka thënë…