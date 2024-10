Vuçiq e Dodik me flamuj serbë e rusë në ndeshjen Zvicër-Serbi, Sormaz: Turp, hajde në Prishtinë shpalose flamurin rus Zvicra u përball me Serbinë dje në Leskovc në kuadër të Ligës së Kombeve. Në këtë ndeshje Serbia arriti të mposhtë me rezultat 2:00 kombëtaren e Zvicrës. Në mesin e 8 mijë ulësve të stadiumit, u panë edhe dy figurat e fuqishme politike serbe, Aleksander Vuciq dhe presidenti i i Republikës Srpska, Milorad Dodik. Gjatë…