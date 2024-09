Vuçiq: Do të shkoja në Kosovë nëse ndërkombëtarët do më lejonin Presidenti i Serbisë Alekandar Vuçiq, ka thënë se do të vizitonte Mitrovicën e Veriut dhe vendet tjera në Kosovë nëse do t’ia lejonin ndërkombëtarët. Kështu është shprehur ai në një deklaratë, i cili tha se po të mund do të shkoj edhe në pjesët tjera të Kosovës përveç Mitrovicës së Veriut. Sipas tij shkuarja në…