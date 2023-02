Vuçiq deklarohet pas takimit me Lajçak Pas qëndrimit në Kosovë, i dërguari i Posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak , ka udhëtuar drejt Beogradit. Me këtë rast ai është pritur nga presidenti serb, Aleksandar Vuçiq. Pas takimit, Vuçiq bëri të ditur se takimi me Lajçak ka qenë i hapur dhe se kanë pasur biseda miqësore në lidhje me dialogun, transmeton lajmi.net.…