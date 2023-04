Vuçiq: Çdo konflikt është konflikt me NATO-n, jo me Prishtinën Ka përfunduar takimi i presidentit serb Aleksandar Vuçiq, që kishe me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në Rashkë. Presidenti i Serbisë tha se po punon për atë që është e mundur dhe se po përpiqet të ruajë paqen dhe jetën e njerëzve në Kosovë. Po ashtu ai ka folur edhe për konfliktin në mes Serbisë…