Vuçiq bën gjeste përpara takimit në Berlin: Po kam tremë

Presidenti i Serbisë, Aleksander Vuçiq, sot nga Greqia ka folur për takimet që do t’i ketë nesër në Berlin, një me kancelarin gjerman, Olaf Scholz, dhe tjetrin me kryeministrin e Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në praninë e emisarit sllovak, Miroslav Lajçak.