Vuçiq anulon tubimet e sotme, pritet takimi shumëorësh me serbët nga Kosova

Pas seancës filloi takimi i presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, me serbët e Kosovës.

Vuçiq për shkak të bisedimeve me serbët nga Kosova ka anuluar të gjitha obligimet lidhur me fushatën zgjedhore, është konfirmuar për Danas në zyrën e presidentit, transmeton lajmi.net.

Sipas mediave të Beogradit, biseda me serbët nga Kosova “për shkak të seriozitetit të situatës mund të zgjasë më shumë se sa pritej”.

Kështu fjalimet e Vuçiqit në mitingjet parazgjedhore në Jakovë, Zheleznik dhe Kaludjericë u anuluan.

“Kjo është një situatë shumë e rëndë për vendin. Do të shohim se çfarë do të ndodhë në takimin me përfaqësuesit e serbëve nga Kosova”, ka thënë Vuçiq në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare.

Rreth orës 15:30 pritet fjalimi i Vuçiqit, ndërsa pas tij, para publikut do të drejtohen edhe përfaqësues të serbëve të Kosovës./Lajmi.net/