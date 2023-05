Vuçiq ankohet para takimi me Kurtin, thotë se të mëdhenjtë e perëndimit janë kundër tyre Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq nëpërmjet një video në Instagram ka komentuar takimin e sotëm të nivelit të lartë me kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin në Bruksel. Aty pritet të diskutohet për të zhdukurit por edhe do të prezantohet draft-statuti i parë i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Mirëpo Vuçiq ka hedhur kritika ndaj…