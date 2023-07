Vucic s’pajtohet me propozimin e Ramës rreth statutit të Asociacionit, së paku në publik

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vucic, dhe Kryeministri Edi Rama, në konferencën për media në Beograd u pajtuan që të mos disktojnë krizën në Kosovë për të mos e përkeqësuar atë siç thanë, të flasim për gjëra që pajtohemi si Procesi i Berlinit. S’gjati shumë kjo, e gjithë konferenca u koncentrua tek kriza.

“Natyrisht ne biseduam për të gjitha çështjet rajonale. Biseduam edhe për – jo rrallë herë – pikëpamjet e ndryshme rreth situatës në Kosovë, por nuk mendoj se do të ishte as fer as korrekte që të adresojmë diçka këtu në prezencë të kryeministrit shqiptar, e mendoj që ai do të bëjë po ashtu, dallimet mes nesh, këndvështrimi e pikëpamjet se si të zgjidhjen problemet do të mbesin mes nesh, vendeve tona dhe do të thosha që edhe bisedave tona të mëtutjeshme” tha Vucic kur në fjalën hapëse e adresoi çështjen e Kosovës duke i lutur gazetarët të mos pyesin.

U pajtua edhe Edi Rama që të mos thellohen më tutje.

“Nuk mund të pajtohemi për të gjitha por do të japim gjithçka nga vetja për të çuar përpara procesin e bashkëpunimit dhe paqes. Me tensionin që është prezent në veri të Kosovës po shmangemi të paraqesim mendimet tona publikisht, për të mos përkeqësuar situatën dhe kthyer në një drejtim që nuk duhet” tha Rama.

Kur erdhi fjala e pyetjeve nuk kishte tjetër si të shkonte dhe të gjitha pyetje ishin për këtë. Vucic tha se nuk dëshiron konflikt si asnjë njeri normal që nuk dëshiron një gjë të tillë por shtoi se nuk e ka parë propozimin e kryeministrit Rama rreth Asociacionit të Komuinave me Shumicë Serbe në Kosovë.

“Nuk ka nevojë t’i bëjmë gjërat më keq se ç’janë normalisht dhe sigurisht që ato nuk janë të mira,” tha Vucic për situatën në Kosovë. “Folëm për situatën në Kosovë, nuk e kam parë propozimin e Edi Ramës. Më duhet t’ju referoj tek Marrëveshjen e Brukselit, në planin franko-gjerman, që Asociacioni duhet të formohet. Asociacioni serb duhet të bazohet në atë që është pranuar dhe nënshkruar. Kur i vumë inicialet mbi parimet, nuk kërkojmë asgjë më shumë ose më pak se kaq. Sepse serbët pranuan gjithçka tjetër, si gjyqësorin, ashtu edhe policinë rajonale dhe pjesëmarrjen në zgjedhje dhe shumë gjëra të tjera. Prandaj, thelbi është se duhet të themelohet Asociacioni i Komunave Serbe. Duhet të kishte qenë 10 vjet më parë ose më shumë, por nuk u themelua”, tha Vucic.

Rama përsëriti edhe një herë se projekt-propozimi i statutit është një kontribut që ai ka dhënë dhe që është shumë pozitiv, por nuk është diçka që palët duhet ta pranojnë.

Propozimin e tij i takon palëve ta lexojnë e vlerësojnë shtoi Rama por Vucic insistoi që statuti i Asociacionit i takon vetëm ekipit menaxhues ta përpilojë. Nuk mund të quhen kumbarë ata që të imponojnë zgjidhje tha Vucic kur Rama provoi të kthente vëmendjen tek plani franko-gjerman.

Që të dy liderët e lanë përshtypjen se biseda pas konferencës do të jetë e vështirë dhe pikërisht kriza në Kosovë do të jetë tema kryesore.