Vuçiç e pranon se para se të ndodhte sulmi në Banjskë, është takuar tre herë me Radoiçiçin

Presidenti serb, Aleksandër Vuçiç, ka pranuar se para se të ndodhë sulmi në Banjskë, është takuar tre net me Radoiçiç, dhe dhjetë persona të tjerë.

Ai këto deklarata i dha për televizionin serb “Tv Happy”.

Gjithashtu ai tha se ishte takuar edhe me Slavko Simiçin.

Ndërsa gjatë sulmit në Banjskë, të 24 shtatorit, mbeti i vrarë polici Afrim Bunjaku, dhe dy të tjerë u plagosën. Terroristët serbë sulmuan në Banjskë me rreth 30 militantë, në mesin e të cilëve ishte edhe ish-kryetari i Listës Serbe, Milan Radoiçiç.

“Unë tri net kam pas takim me ata, aty ishin Radoiçiç e Simiç edhe nja dhjetë burra tjerë. Më thanë në fytyrë se nuk ju besojnë as amerikanëve as evropianëve, ndërsa unë ju thashë se më duhet të ju besoj se nuk kam kujt tjetër sepse nuk kam askënd në terren. Ata (amerikanët e evropianët) garantuan se shqiptarët nuk do arrestojnë askënd nga barrikadat. Pas tre muajve nisën arrestimet, mund të kuptoni telashet”, tha Vuçiq.