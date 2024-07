Vuçeviq tha se Serbia s’e ka pranuar planin franko-gjerman, Bislimi – Lajçakut e Borrellit: Çka duhet tjetër për t’ju bindur?

Vuçeviq tha se Serbia s’e ka nënshkruar planin franko-gjerman dhe se Serbia e ka thënë qartë se njohja “e të ashtuquajturës pavarësi e Kosovës është e papranueshme”.

“Edhe një herë, do ta them mjaftë qartë, kjo po regjistrohet me zë por edhe po transkriptohet: Republika e Serbisë nuk e ka pranuar marrëveshjen franko-gjermane. Edhe një herë, ne nuk e kemi pranuar planin franko-gjerman”.

“Ne s’e kemi nënshkruar këtë edhe kemi vendosur deklaratë të qartë dhe e kemi thënë qartë: çdo implikim, implicit ose eksplicit i njohjes së të ashtuquajturës pavarësi e Kosovës është e papranueshme. Është vijë e kuqe për Serbinë”, tha Vuçeviq.

Për këtë, ka reaguar zëvendëskryeministri i Kosovës, Besnik Bislimi, i cili tha se pyeti të dërguarin special për dialogun, Miroslav Lajçak dhe përfaqësuesin e Lartë të BE-së për Politikë të Jashtme, Josep Borrell se “çfarë duhet tjetër për t’iu bindur se për Serbinë s’ka Marrëveshje Bazike”.

“Çfarë duhet tjetër për t’iu bindur se për Serbinë s’ka Marrëveshje Bazike? Se pjesëmarrja e tyre në dialog është false vetëm për t’iu shmangur sanksioneve eventuale? Sa drafte të tjera të planit të zbatimit na duhen përpara se ta zbulojmë të vërtetën për të gjitha Shtetet Anëtare”, shkroi Bislimi.

Serbia’s PM asking EUSR & EEAS: What else is needed to convince you that for Serbia there is no Basic Agrmt? That their participation in the dialogue is faked just to avoid eventual sanctions? How many more drafts of sequencing plans we need before revealing the truth to all MS? pic.twitter.com/neC56DI3rV

— Besnik Bislimi (@BislimiBesnik) July 24, 2024