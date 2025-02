Vuçeviq: Tërheqja potenciale e ShBA-së nga KFOR-i do t’i ndërlikonte kushtet e sigurisë në Kosovë Kryeministri në detyrë i Serbisë, Millosh Vuçeviq, ka thënë të premten në Sarajevë se një tërheqje potenciale e ShBA-së nga KFOR-i do t’i bënte kushtet e sigurisë në Kosovës “komplekse”. I pyetur nga gazetarët për të komentuar raportet e mediave gjermane se trupat amerikane do të tërhiqen nga baza e Kampit Bondsteel në Kosovë, Vuçeviq…