Vuçeviq pas votimit në Këshillin e Evropës: Serbia do të luftojë me argumente Mandatari për formimin e Qeverisë së re serbe, Millosh Vuçeviq, tha se shteti i tij “do të luftojë me argumente, fakte, ligj, moral dhe besim në vetvete”, pasi Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës mbështeti anëtarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Vuçeviq, që aktualisht mban postin e ministrit të Mbrojtjes, tha për televizionin publik serb…