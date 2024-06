Vuçeviq me lajka: Serbia e gatshme të bëjë kompromise me Kosovën Serbia është e gatshme për “marrëveshje dhe kompromise” në bisedime me Kosovën, tha kryeministri i Serbisë, Millosh Vuçeviq, për agjencinë AFP-në. Këtë deklaratë, Vuçeviq e dha një ditë para se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, dhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, të takohen për një rund të ri të dialogut për normalizimin e raporteve, që…