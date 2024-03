Vuçeviq: Kemi përgjigje adekuate se çfarë do të ndodh në KiE Zëvendëskryeministri serb, Millosh Vuçeviq, ka komentuar në lidhje me anëtarësimin e Kosovës në KiE. Ai në një intervistë për RTS ka thënë se Kosova me shumë gjasa do të pranohet në KiE, të cilën ai e pretendon si jo normale, duke tentuar të minojë faktin se Kosova nuk ekziston si shtet. “Për herën e parë…