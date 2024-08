Vuçeviq e përmend vizitën e Macronit në Serbi: Do të bisedohet edhe për situatën në Kosovë Kryeministri serb Millosh Vuçeviq tha se gjatë vizitës së presidentit francez Emmanuel Macron në Serbi do të nënshkruhen shumë dokumente të rëndësishme në fushën e energjisë, zhvillimit, kulturës dhe mbrojtjes. Vuçeviq tha në një konferencë për media në Qeverinë e Serbisë se presidenti serb Aleksandar Vuçiq dhe Macron do të diskutojnë për marrëdhëniet dypalëshe, por…