Vritet zëdhënësi i Gardës Revolucionare të Iranit
Trupat e Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC) kanë njoftuar të premten se sulmet SHBA-Izrael kanë vrarë zëdhënësin e tyre Ali Mohammad Naini.
IRGC tha në një deklaratë në faqen e tyre Sepah News se Naini “u martirizua në sulmin kriminal, frikacak dhe terrorist”.
Para vdekjes së tij, Naini kishte lëshuar një deklaratë duke këmbëngulur se Teherani ende ishte në gjendje të ndërtonte raketa, pavarësisht sulmeve që po vinin nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara.
Naini, i cili shërbeu si zëdhënës i Trupave të Gardës Revolucionare Islamike, e kishte marrë atë rol në vitin 2024 dhe ishte gjithashtu profesor i shkencave shoqërore.
Ky është një tjetër zyrtar i lartë midis zyrtarëve më të lartë të regjimit iranian që ka humbur jetën, mes konfliktit në rritje që ka shpërthyer pas sulmeve ajrore amerikane dhe izraelite ndaj Iranit.