Vritet ylli i TikTok Anthony Barajas në moshën 19 vjeçare

Ylli i TikTok Anthony Barajas ka vdekur pas xhirimeve të kinemasë, ku para tij u qëlluar për vdekje edhe shoqja e tij, shkruan mirror.co.uk

Ai ishte në spital duke luftuar për jetë që nga të shtënat të hënën para se të vdiste të shtunën, në moshën vetëm 19 vjeç, transmeton lajmi.net.

Anthony u qëllua në sy dhe TMZ ka raportuar se autoritetet kanë një të dyshuar, për të cilin ata thonë se po përballet me akuza të shumta.

Anthony kishte rritur një bazë të madhe tifozësh në TikTok, nën emrin itanhonichael, me gati një milion ndjekës.

Shoqja e ndikuesit të mediave sociale, 18-vjeçarja Rylee Goodrich, u qëllua në kokë dhe vdiq menjëherë në incidentin, që ndodhi në një kinema në Corona, California.

Autoritetet thuhet se kanë thënë se të shtënat duket se nuk kanë qenë të provokuara pasi i dyshuari i tyre nuk kishte lidhje me Anthony ose Rylee.

Policia Corona tha në një deklaratë të Shtunën: “Departamenti i Policisë Corona është njoftuar se Anthony Barajas vdiq herët në mëngjes. Ne i shprehim mendimet dhe ngushëllimet tona familjes dhe miqve të tij.”

Një GoFundMe për Anthony mblodhi mbi 74,000 dollarë për të mbuluar tarifat mjekësore, duke trefishuar qëllimin e tij origjinal, pasi u fillua nga familja e Barajas.

Organizatorja e fondit, Julia Barajas, shkroi: “Anthony ishte drita e jetës së shumë njerëzve dhe ka kohë të vështira përpara, por ne kemi familje dhe miq të mahnitshëm për ta kaluar këtë.”

Përmbajtja e Anthony përfshin klipe që dokumentojnë pushimet familjare dhe skica komedie, si dhe reflektime mbi marrëdhëniet e kaluara dhe video të tij duke u shoqëruar me miqtë.

Në videon e tij të fundit, të postuar disa ditë para xhirimeve, Anthony tha se ishte me pushime me familjen e tij dhe me shaka intervistoi të gjithë anëtarët e familjes së tij se si po shkonin pushimet./Lajmi.net/