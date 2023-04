Vritet një person në Kijevë të Malishevës Një vrasje e rëndë ka ndodhur sot në Kijevë të Malishevës. Rastin e kanë konfirmuar për lajmi.net edhe nga Policia e rajonit të Gjakovës. Ata kanë thënë se lidhur me atë që ka ndodhur, do të dalin më vonë me detaje. Lajmi.net do t’iu mbajë të informuar për rastin. /Lajmi.net/