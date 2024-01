Vritet një 23-vjeçar në Vlorë Një i ri ka mbetur i vrarë mbrëmjen e sotme pas disa të shtënave me armë zjarri në Vlorë. Raportohet se ngjarja ka ndodhur pranë Poliklinikës së qytetit, ndërsa viktima është një 23-vjeçar me inicialet B.S. Sipas burimeve për Top Channel, banesa e tij më herët është sulmuar me eksploziv.