Vrau motrën duke e lidhur me shami në fyt, dënohet me 7 vite burgim dhe trajtim të detyruar psikiatrik Është dënuar me shtatë vite burgim e akuzuara për vrasjen e motrës së saj në Fushë Kosovë. Verdikti u dha sot nga Gjykata Themelore e Prishtinës. Siç shkruan Betimi për Drejtësi, sipas aktgjykimit, dënimi do të fillojë së zbatuari 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij vendimi. Përveç vendimit për vuajtje të dënimit me burg, fajtorja…