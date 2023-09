Vrau babain e të vëllanë në veri, i akuzuari dënohet me 28 vute burg nga gjykata prizrenase Gjykata e Apelit ka ndryshuar vendimin e Gjykatës Themelore në Prizren për të akuzuarin M.B duke i shqiptuar dënim me 28 vite burg për vrasjen e vëllait dhe babait të tij në veri. Në aktgjykimin e shpallur me 8 gusht 2023 nga kryetarja e kolegjit, gjyqtarja Kadrije Goga – Lubishtani, gjykata e Apelit kishte anuluar…