Vrasjet në Kosovë | Kriminologu: Qytetarët po marrin vetë gjyqësinë në dorë sepse Gjykatat tek ne kanë dështuar

Armend Halimi, kriminolog, ka theksuar se vrasjet në Kosovë kanë kaluar në një dukuri të shqetësueshme, duke u rritur në mënyrë alarmante, përkundër tendencave për ulje që ishin vënë re para pandemisë.

Ai theksoi se kjo dukuri është e rëndë, pasi numri i vrasjeve po rritet çdo vit, duke përfshirë edhe viktima ndër zyrtarët policorë, përveç qytetarëve të tjerë.

“Realisht vrasjet tash në Kosovë kanë kalu në dukuri, nuk bëhet më fjalë për fenomen, dukuri nënkupton kur brenda një periudhe të shkurtë kohore arrin një numër enorm sikurse janë vrasjet, e cka është shumë shqetësusese është se kjo dukuri nuk është duke rënë por është duke u ngrit, përkundër vitev paraprake kem pas tendenca të uljes, mirëpo pas pandemisë e tutje kemi prap një ngritje. Cka vlen të theksohet në këtë drejtim se vec zyrtarë policorë janë me dhjetra të vrarë në vitet e fundit përjashto qytetarët”, tha ai

“Përgjithësisht dukuria e vrasjes ka disa shkaktarë, duke u nis prej atyre që mjet kryesor në realizimin e këtyre krimeve janë armët, pra flasim për një numër të madh të armeve në duart e qytetarëve të cilët janë jashtë kontrollit insititucional pra pa leje, pastaj edhe qalimi i institucioneve të drejtësisë sidomos gjykata duke dështu ti trajtojë me kohë problemet dhe kontekstet e qytetarëve, qytetarët humbin durimin dhe marrin vet gjygjësinë në dorë. Dukuria e vrasjeve shënohet edhe si rezultat i krimeve të ndryshme, sidomos atyre të grabitejeve dhe vjedhjeve dhe pastaj edhe hakmarrjes dhe konteksteve pronësore”, shtoi Halimi.

Halimi përmendi disa shkaktarë kryesorë të këtij fenomeni, përfshirë numrin e madh të armëve ilegale që janë jashtë kontrollit institucional.

Ai gjithashtu theksoi dështimin e institucioneve të drejtësisë, veçanërisht gjykatave, për të trajtuar me kohë çështjet e qytetarëve, çka ka çuar në humbjen e durimit të njerëzve, të cilët kanë marrë drejtësinë në duar.

Sipas Halimit, rritja e dhunës dhe vrasjeve në Kosovë është pasojë direkte e dështimit të institucioneve të drejtësisë dhe paaftësisë për të adresuar shkaqet e thella shoqërore.

Ai thekson se mungesa e ndëshkimeve të forta krijon një kulturë të papërgjegjshmërisë, ku individët ndjehen të pafajshëm dhe të pacensuruar.

“Duke i identifiku vet shkaktarët do të thotë edhe pritet puna në drejtim të tyre, në parandalim, kryesisht me mbledhjen e armëve të cilat janë ilegale në duar të qytetarëve, pastaj punë më të madhë në brezë kufitarë sepse armët zakonisht futen nga jashtë në Kosovë pra luftimin e kontabandës, pos kësaj ngritjen e efikasitetit të institucioneve shtetëroe për daljen në ndihmë dhe mbrojtje të qytetaëve në mënyrë që ata të mos e marin në dorë vet gjygjësinë apo mos të gjejnë arsye që vet ti zgjedhin problemet e tyre”, tha Halimi.

“Në qoftë se nisemi nga mëyra se ku kryhen dhe si mendoj se edhe mbikqyrja me anë të kamerave elektronike më e madhe do të parandalonte sidomos dukuritë e kriminalitetit grabitjet dhe vjedhjet, cka i bën që kryesit potencial të mos ndihen komod në tentim apo në kryerje të krimeve të ndryshme”.

“Vet fakti se kjo dukuri ka ngrit shqetësim në opinion dhe në gjithë në flet për një punë jo të duhur, jo të kënaqshme të institucioneve shtetërore, cka duhet të rishikohet secili duke u nis nga përgjegjësia dhe kompetencat e autorizimit që i ndesh ligji, pra duke e rishiku secili se ku është problemi për të ndërmarrë me kohë, me i menjanu problemet dhe pengesat që paraqiten dhe me kriju Kosovën një ambient të qetë dhe të sigurtë për të gjithë, për cka edhe e proklamojnë mekanizmat ndërkombëtarë e që realiteti po e flet të kundërtën. Pra ktu duhet përvec ndërmarrjes së masave edhe një lloj shikimi të përgjegjësisë qoftë edhe nga dorëheqjet e menaxhmentit të institucioneve të policisë apo institucioneve të drejtësisë”, shtoi ai për GazetaBlic.