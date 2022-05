Plagosje me armë zjarri në Vushtrri, policia jep detaje se si ndodhi rasti

Të shtëna me armë zjarri pati mbrëmë në Vushtrri. Pas kësaj, Policia e Kosovës ka arrestuar personin e dyshimtë në këtë rast, i cili la të plagosur një person në të dy këmbët.

Policia e Kosovës nëpërmjet raportit të saj të përditshëm shton se njësiti policor nga vendi i ngjarjes ka konfiskuar katër gëzhoja dhe me pas kanë sekuestruar një armë-revole nga i dyshuari, e cila dyshohet se është përdorur në rast, shkruan lajmi.net.

Tutje, në raport bëhet me dije se, një predhë e plumbit ka rënë në dritare të një shtëpie, ku përveç dëmtimit të dritares, nuk ka pasur pasoja në njerëz.

Po ashtu shtohet se viktimës i është ofruar trajtim mjekësor në emergjencën e Vushtrrisë, e më pas është dërguar në QKUK nga ku është liruar.

Ndërsa i dyshuari është dërguar në mbajtje me vendim të prokurorit të shtetit.

“VRASJE NË TENTATIVË. Rr. Hamdi Krasniqi, Vushtrri 30.05.2022 – 21:35. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që i njëjti ka shtënë me armë në drejtim të viktimës mashkull kosovar duke e plagosur në të dy këmbët. Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes ku kanë gjetur dhe konfiskuar katër gëzhoja e më pas nga i dyshuari kanë sekuestruar një revole e cila dyshohet se është përdorur në rast. Gjithashtu një predhë e plumbit ka rënë në dritaren e një shtëpie, por përveç dëmtimit të dritares pasoja në njerëz nuk ka pasur. Viktimës fillimisht iu është ofruar trajtim mjekësor në emergjencën e Vushtrrie e më pas është dërguar në QKUK Prishtinë nga ku është liruar. Në lidhje me rastin është konsultuar prokurori i shtetit me vendim të së cilit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Lajmi.net/