Vrasje në tentativë në Partesh, lëndohen dy persona
Një vrasje në tentativë është raportuar dje në Partesh.
Pas një mosmarrëveshje dy të dyshuarit kanë ardhur deri tek konflikti fizik.
Si pasojë, që të dy të përfshirët në këtë rast kanë pësuar lëndime të rënda trupore.
Në vendin e ngjarjes si provë materiale është sekuestruar një kaçavidë që dyshohet të jetë përdorur në rast.
Dy të dyshuarit janë dërguar në spital dhe gjenden nën masën e ndalimit policor dhe nën mbikëqyrje e zyrtarëve policor./Lajmi.net/