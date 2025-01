Vrasje në tentativë në Graqanicë- Dy persona janë duke u trajtuar në QKUK, dyshohet se u sulmuan me thikë Fillimi i vitit 2025 nisi me sulme të shumta në të gjithë botën. Veprat penale të pashmangshme edhe në vend. Një vrasje ka mbetur në tentativë në Graqanicë. Dy persona janë sulmuar, dyshohet me thikë nga persona të panjohur e të njëjtët tanimë po trajtohen në QKUK. Rasti po vazhdon të hetohet. Graqanicë / 01.01.2025…