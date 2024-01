“Vrasje e rëndë” – Policia del me raport për vdekjen e personit që ishte rrahur në Podujevë

Disa ditë më parë disa persona kishin rrahë një person tjetër duke i shkaktuar lëndime të rënda.

Këto lendime ishin fatale, dhe dje ai ndërroi jetë në QKUK, shkruan lajmi.net.

Policia e Kosovës në raportin e saj ditor e ka raportuar këtë rast, dhe kanë thënë se trupi i viktimës është dërguar për obduksion në IML.

“Rr. Drenica, Podujevë 14.01.2024-13:00.Lidhur me rastin, me 20.01.2024 viktima mashkull kosovar i cili ka qenë duke u trajtuar në QKUK, ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. Rasti është duke hetuar”, thuhet në raport./Lajmi.net