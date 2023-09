Vrasja në Malishevë: Prokuroria jep detaje lidhur me rastin, tregon edhe për motivin Një person është qëlluar me armë zjarri në fshatin Banjë të Malishevës. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë, Sheremet Elezaj, i cili ka treguar se rreth orës 7:15, është raportuar se një person është gjetur pa shenja jete dhe se dyshohet se është qëlluar me armë. Ai ka thënë se ekipi mjekësor ka konstatuar…