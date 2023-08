Vrasja në Klinë: Policia kërkon ndihmën e qytetarëve për kapjen e të dyshuarit Policia e Kosovës me një komunikatë për media ka kërkuar bashkëpunim me qytetarët për kapjen e të dyshuarit për vrasjen që ndodhi sot në Klinë. Ata i kanë bashkëngjitur të dhënat zyrtare të të dyshuarit si dhe një fotografi, shkruan lajmi.net. Policia kërkon qytetarëve se për çfare do informacioni që kanë për të dyshuarin të…