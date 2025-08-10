Vrasja në Gjilan, Haziri: Nga qytet i paqes e i respektit, viteve të fundit është shndërruar në qytet të kronikës së zezë – E papranueshme
Deputeti i LDK-së dhe ish kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri ka reaguar në lidhje me rastin e fundit që ka ndodhur në këtë qytet, ku u vranë tre persona. Ai përmes një postimi në Facebook, ka thënë se prej epitetit të paqes dhe i respektit, Gjilani është shdërruar në qytet të dhimbjes së…
Lajme
Deputeti i LDK-së dhe ish kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri ka reaguar në lidhje me rastin e fundit që ka ndodhur në këtë qytet, ku u vranë tre persona.
Ai përmes një postimi në Facebook, ka thënë se prej epitetit të paqes dhe i respektit, Gjilani është shdërruar në qytet të dhimbjes së madhe e kronikës së zezë.
Haziri ka përmendur edhe dhunën grupore ndaj një të miture në Gjilan e cila ka ndodhur para pak ditësh, e që ka thënë se këto dy raste të fundit duhet të jenë alarm për të gjithë.
“Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Gjilan i dënon këto akte dhe kërkon nga organet kompetente zbardhjen e këtyre rasteve deri në fund. Është e dhimbshme që prej epitetit qytet i paqes e i respektit dhe qytetit pa asnjë vrasje, në vitet e fundit Gjilani është shndërruar në qytet të dhimbjes së madhe e kronikës së zezë. Kjo është e papranueshme dhe e patolerueshme. I shprehim ngushëllimet më të thella familjeve të personave të vrarë sot, ndërsa personit të plagosur i urojmë shërim të shpejt”, ka shkruar Haziri. /Lajmi.net/
Postimi i tij i plotë në Facebook: