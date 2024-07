Vrasja e policit serb, personi i arrestuar kishte qenë i dënuar për kontrabandë me narkotikë Ivana Radovanoviq nga Mlladenovci, e cila u arrestua sot pas vrasjes së një polici serb dje në Loznicë, është gruaja e Zoran Radovanoviq, i dënuar me tetë vjet burg në Serbi në vitin 2019 për kontrabandë me kanabis nga Serbia në Turqi. Një polic iu nënshtrua plagëve të marra, ndërsa një tjetër u plagos rëndë…