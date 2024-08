Vrasja e mbrëmshme në Prishtinë, gruaja dyshohet se shtiu me 10 plumba në drejtim të kunatit

Një vrasje e rëndë ka ndodhur mbrëmë rreth orës 19:00 në Vranjevc të Prishtinës ku si pasojë i vdekur në vendin e ngjarjes ka mbetur një burrë.

Ai me dorasen dyshohet të ketë pasur lidhje familjare, transmeton lajmi.net.

I njëjti dyshohet se është goditur me 10 plumba nga kunata e tij.

Lidhur me rastin njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes ku kanë gjetur trupin e pajetë të viktimës, 10 gëzhoja dhe katër predha.

Në cilësi të provave materiale është sekuestruar një pistoletë me të cilën dyshohet se është kryer vrasja, një karikator me 3 fishekë.

Me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në obduksion, e përveç kësaj gjatë kontrollit janë gjetur edhe 27 fishekë që janë sekuestruar në cilësi të provave materiale.

E dyshuara me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.

