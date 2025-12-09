Vrasja e Martin Canit, dënohet me 16 vite burg autori Mario Përlleshaj

Lajme

09/12/2025 14:35

Gjykata e Tiranës ka marrë sot vendimin duke dënuar me 16 vite burg autorin e vrasjes së Martin Canit.

Gjyqtarja Marinela Osmani vendosi që autori Mario Përlleshaj të dënohet me 16 vite burg.

Ai u shpall fajtor për vrasje në rrethana të tjera cilësuese ndaj Martin Canit dhe fajtor per vrasje në rrethana të tjera cilësuese mbetur në tentative ndaj Luis Meçes.

Perlleshaj u dënua me 12 vite per vrasjen e Martinit dhe 10 vite per tentativen e vrasjes se Luisit por në bashkim të dënimeve përfundimisht u dënua me 16 vite heqje lirie.

