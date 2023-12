Vrasja e Liridonës, lajmërohet përsëri Pacolli: Thotë se dikush po tenton të ngatërrojë publikun rreth vrasjes së Ademajt

Kryetari i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli ka reaguar edhe një herë lidhur me vrasjen e Liridona Ademajt.

Ai ka thënë se është i zhgënjyer nga personat që po japin versione të ndryshme për sa i përket motivit të vrasjes së Liridonës.

“Jam shumë i zhgënjyer nga fakti që disa njerëz të pa skrupull, pa asnjë respekt për tragjedinë e ditëve të fundit, për viktimen dhe njerëz tjerë qe nuk kanë lidheshmeri me ngjarjen, imponohen në televizion dhe media të ndryshme ku rrëfejnë, hamendësojnë, gënjejnë dhe shpikin skenarë, thjesht për të thënë diçka. Kështu, këta njerëz faqezinjë përmes ekranit dhe platformave mediatike mundohen të ngatërrojnë publikun me gënjeshtra të pakuptimta, duke krijuar narrativa të shpikura për njerëzit (që nuk kanë asnjë lidhje me rastin), duke u shkaktuar dhembje atyre, fëmijëve dhe familjeve të tyre. Këta faqezinjë duhet të përgjigjen para drejtësisë!””, ka shkruar Pacolli.

I dyshuar për porositjen e vrasjes së gruas së tij, është Naim Murseli që kishte shërbyer si këshilltar bono i Pacollit.