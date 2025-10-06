Vrasja e gjyqtarit, KGJK: Kjo ngjarje e rëndë përbën një goditje të madhe jo vetëm për sistemin e drejtësisë shqiptare
Këshilli Gjyqësor i Kosovës i është drejtuar me një letër ngushëlluese Këshillit të Lartë Gjyqësor të Republikës së Shqipërisë dhe kryetarit të tij, Ilir Rusi, pas vrasjes tragjike të gjyqtarit Astrit Kalaja në ambientet e Gjykatës së Apelit në Tiranë.
KGJK ka shprehur dhimbjen dhe tronditjen për këtë akt të rëndë që, sipas tyre, prek jo vetëm sistemin e drejtësisë në Shqipëri, por gjithë shoqërinë dhe vlerat e shtetit të së drejtës.
“Kjo ngjarje e rëndë përbën një goditje të madhe jo vetëm për sistemin e drejtësisë shqiptare, por për të gjithë shoqërinë, duke cënuar rëndë vlerat themelore të shtetit të së drejtës dhe sigurinë e atyre që janë në shërbim të zbatimit të ligjit,” thuhet në letrën dërguar nga KGJK.
Në mesazhin e tyre, KGJK thekson se gjyqtari Kalaja është ndarë nga jeta gjatë kryerjes së detyrës së tij në shërbim të drejtësisë, duke e cilësuar këtë si një moment reflektimi për institucionet dhe shoqërinë.
“Me dhimbje të thellë morëm lajmin tronditës për vrasjen e gjyqtarit Astrit Kalaja, i cili u nda tragjikisht nga jeta gjatë ushtrimit të detyrës në shërbim të drejtësisë,” thekson më tej KGJK.
Në fund të letrës, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka shprehur solidaritet të plotë me sistemin gjyqësor të Shqipërisë dhe familjen e gjyqtarit të ndjerë.
“Në emër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, të gjyqtarëve dhe stafit gjyqësor, ju shprehim ngushëllimet më të sinqerta dhe solidaritetin e plotë me familjen e tij, me kolegët dhe me gjithë sistemin gjyqësor të Republikës së Shqipërisë.”
KGJK gjithashtu ka bërë thirrje për një reflektim të thellë institucional dhe shoqëror, duke theksuar se kujtimi për gjyqtarin Kalaja duhet të shërbejë si shembull frymëzimi për gjithë sistemin e drejtësisë.
“Kujtimi për jetën dhe veprën e tij të mbetet një shembull i qëndrueshëm frymëzimi dhe nderimi në shërbim të drejtësisë,” përmbyllet letra e ngushëllimit.