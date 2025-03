Vrasja e dyfishtë në Stanoc të Vushtrrisë, Policia jep detaje – Dorasi 58 vjeçar dhe viktima 42 vjeçare

Një vrasje e rëndë ka ndodhur sot në fshatin Stanoc të Vushtrrisë.

Një person ka vrarë një grua e më pas edhe veten, shkruan lajmi.net.

Rastin e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i Policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti.

Ai ka thënë se dorasi me inicialet A.M ishte i moshës 58 vjeçare ndërsa viktima me inicialet N.H ishte e moshës 42 vjeçare.

Trupat e pajetë janë dërguar në IML për obduksion ndërsa po vazhdojnë hetimet për veprat penale “Vrasje e rëndë” dhe “Vetëvrasje”.

“Sot, rreth orës 14:56, policia ka pranuar informatën për një vrasje të ndodhur në fshatin Stanovc të Vushtrrisë. Bazuar në hetimet fillestare nga vendi i ngjarjes dyshohet se kryesi i veprës, dorasi 58-vjeçar me iniciale A.M., ka qëlluar për vdekje viktimën femër, 42-vjeçare me iniciale N.H., e më pas i dyshuari ka qëlluar edhe veten. Në cilësi të provave materiale në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe konfiskuar një armë pistoletë . Me urdhër të Prokurorit, dy trupat e pajetë dërgohen në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Hetuesit policorë nën udhëheqjen e prokurorit po vazhdojnë hetimet për veprat penale ” Vrasje e rëndë ‘ dhe ” Vetëvrasje””, ka thënë Zahiti për lajmi.net. /Lajmi.net/