Vrasja e dyfishtë në Gjakovë, një muaj paraburgim ndaj të dyshuarit

Gjykata Themelore e Gjakovës i ka caktuar një muaj paraburgim të dyshuarit për vrasjen e dyfishtë që tronditi Gjakovën të dielën e kaluar.

Kjo masë i është caktuar të dyshuarit me propozim të Prokurorisë Themelore prej një muaji.

GJ. GJ, dyshohet se me datë 25 qershor të këtij viti për shkak të një konteksti pronësorë ka vrarë dy persona atë natë, ka njoftuar Gjykata.

Tutje në njoftim, Gjykata ka bërë të ditur se seanca dëgjimore është mbajtur në ambientet e spitalit, pasi i pandehuri po e vazhdon trajtimin aty.

Njoftimi i plotë i Gjykatës:

Një (1) muaj paraburgim ndaj të pandehurit Gj. Gj., për vepër penale të vrasjes së rëndë

Gjakovë, 27 qershor 2023 – Gjykata Themelore në Gjakovë ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Gjakovës, duke i caktuar masën e paraburgimit një (1) muaj të pandehurit GJ. Gj., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale të vrasjes së rëndë dhe mbajtjes pa autorizim të armës.

Sipas kërkesës, “me datën 25 qershor 2023 rreth orës 20:20min në fshatin Madanaj të Gjakovës, me dashje ka privuar nga jeta të ndjerin H. I. dhe B. I., nga fshati Madanaj dhe këtë për shkak të një kontesti pronësor”.

Me këto veprime i pandehuri dyshohet se ka kryer dy vepra penale, ”Vrasja e rëndë” dhe veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”, vepra të sanksionuara me Kodin Penal të Republikës së Kosovës.

Gjyqtari i procedurës paraprake Drilon Haraçia, në seancën dëgjimore të mbajtur në ambientet e spitalit ku i pandehuri gjendet për trajtim mjekësor, ka vlerësuar se janë përmbushur kushtet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit për të pandehurin në fjalë, ngase kemi të bëjmë me vepra penale të rënda.

I pandehur do të mbahet në paraburgim në kohëzgjatje prej një muaji, i cili do të llogaritet prej kohës së arrestimit më 25 qershor 2023 dhe do të zgjasë deri më 25 korrik 2023.

Palët kanë të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit të Kosovës.