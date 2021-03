Vrasja e Donjeta Pajazitaj, arrestohet kryeplaku i fshatit Strellc

Policia e Kosovës e ka arrestuar mbrëmë kryeplakun e fshatit Strellc, Haki Pajazitajn, lidhur me rastin e vrasjes së Donjeta Pajazitajt,

Përmes raportit 24 orësh, Policia ka bërë me dije se ai është arrestuar pasi gjatë deklarimit të tij në gjykatë si dëshmitar lidhur me vrasjen e Donjeta Pajazitaj, ka rënë në kundërshtim me deklaratën paraprake.

Me urdhër të prokurorit i dyshuari po mbahet në ndalim policor .

“Deçan, 01.03.2021 – 16:15. Është arrestuar një i dyshuar mashkull kosovar pasi i njëjti gjatë deklarimit të tij në gjykatë si dëshmitar lidhur me një rast vrasje ka rënë në kundërshtim me deklaratën paraprake. Me urdhër të prokurorit i dyshuari mbahet në ndalim policor”, ka njoftuar Policia