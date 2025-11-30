Vrasja e biznesmenit në Elbasan, policia rrethon zonën – pamje nga vendngjarja
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë mbrëmje në Elbasan, ku ka mbetur i vrarë biznesmeni Edmond Mëhalla. Sipas informacioneve paraprake, ai është qëlluar pranë një karburanti, që dyshohet se ishte i tij, ndërkohë që ndodhej brenda në makinë. Në pamjet e siguruara nga Top Channel, shihet momenti kur policia rrethon vendngjarjen.
